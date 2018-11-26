Alevli şekilde yanan otomobili çaresizce izlediler

ANKARA'da seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Sincan ilçesindeki Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile otomobil alev topuna döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesi ile söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobili vatandaşlar çaresizce izlerken, bir vatandaş o anları cep telefonuna kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilin yanması

Haber:ANKARA, (DHA)

