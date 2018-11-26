HABER

Alevli şekilde yanan otomobili çaresizce izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:59 | Son Güncelleme

ANKARA'da seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'da seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde Sincan ilçesindeki Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile otomobil alev topuna döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesi ile söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobili vatandaşlar çaresizce izlerken, bir vatandaş o anları cep telefonuna kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilin yanması

Haber:ANKARA, (DHA)

Milla Jovovich gün yüzüne çıktıMilla Jovovich gün yüzüne çıktı
2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu
Fotoğraflar az önce geldi! Kaşıkçı'nın cesedi lüks villada böyle aranıyorFotoğraflar az önce geldi! Kaşıkçı'nın cesedi lüks villada böyle aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

'Akil İnsanlar'dan Oslo'da dikkat çeken toplantı! Akıllara o soru geldi

'Akil İnsanlar'dan Oslo'da dikkat çeken toplantı! Akıllara o soru geldi

2 bin yıllık Herkül kabartmasına çirkin saldırı

2 bin yıllık Herkül kabartmasına çirkin saldırı

Nevşin Mengü'den olay tweet!

Nevşin Mengü'den olay tweet!

Fotoğraflar az önce geldi! Kaşıkçı'nın cesedi lüks villada böyle aranıyor

Fotoğraflar az önce geldi! Kaşıkçı'nın cesedi lüks villada böyle aranıyor

Çorlu'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmıştı! O kadın tedaviye alındı

Çorlu'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmıştı! O kadın tedaviye alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.