HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı

Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı

02.03.2021 05:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı.

Kadıköy’de bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı. Heykelin alt kısmında bulunan mermer bölümde küçük çaplı hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerindeki Yoğurtçu Parkı’nın önündeki alanda yaptırılan Alex De Souza’nın heykeline, iddiaya göre yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı Alex De Souza heykelinin alt bölümündeki mermer kısımda küçük çaplı hasar oluştu. Ayrıca heykelin önünde bulunan demir parmaklıklar ve kaldırımdaki elektrik direği de yıkıldı.
Öte yandan, edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandıTBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Nebe (Amme) suresinin meali ve faziletleriNebe (Amme) suresinin meali ve faziletleri

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

İletişim Başkanı Altun, I. Bartholomeos'un doğum gününü kultadı

İletişim Başkanı Altun, I. Bartholomeos'un doğum gününü kultadı

TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine kontrollü normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması

Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması

İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda? Ankara, İzmir ve İstanbul risk haritası...

Kovid-19 risk haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.