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Alex Morgan'dan Ronaldo hakkında taciz iddiası

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 11.09.2019 09:20 | Son Güncelleme

ABD Kadın futbol takımının dünyaca ünlü yıldız isimlerinden Alex Morgan, cinsel taciz davası hala devam etmekte olan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo hakkında sert sözler sarf etti.

ABD Kadın futbol takımının yıldız isimlerinden Alex Morgan, cinsel taciz davası hala devam etmekte olan Cristiano Ronaldo hakkında konuştu. Sports Illustrated dergisine röportaj veren Morgan, Ronaldo'nun davada bir şeyler saklamış olabileceğini belirtti.

23 Eylül’de Monaco’da FIFA’nın belirleyeceği dünyanın en iyi futbolcusunda kadınlar kategorisinde aday olan Morgan, aynı gece erkeklerde Messi ile Van Dijk’le yarışacak 34 yaşındaki futbolcu için şunları söyledi:

"Günümüzde kadınların konuşmalarını dinlemek önemli. Herkes, bu olayda kimin haklı olduğunu merak ediyor. Ama Ronaldo'nun hikayesine baktığımızda bence gizlenmiş çok kanıt var. Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor. Kadınları kolayca yaralanabileceği pozisyonlarda korumak çok önemlidir. Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcusu değildir demiyorum. Bunun futboluyla bir ilgisi yok. Spor için yaptıkları farklı, kişiliği ile yaptıkları farklıdır."


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Anahtar Kelimeler:
Alex Morgan ronaldo portekiz abd

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