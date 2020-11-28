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Alexandra Daddario'nun çekim arası deniz keyfi

28.11.2020 11:08 | Son Güncelleme:
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Alexandra Daddario, HBO dizisinin çekimleri ara verince soluğu Hawaii sahillerinde aldı.

34 yaşındaki ünlü aktris Alexandra Daddario, merakla beklenen yeni dizisinin çekimi için Hawaii'de bulunuyor. Dizi çekimlere ara verince denize giren güzel aktris, ten rengi mayosu ve kaslı vücuduyla herkesi kendine hayran bıraktı.

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ALEXANDRA DADDARİO KİMDİR?

Alexandra Daddario, 16 Mart 1986 tarihinde New York, ABD’de Avukat bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Tam adı Alexandra Anna Daddario’dır. Babası Richard C. Daddario, annesi Christina Daddario’dur. Matthew Daddario, Catharine Daddario adlarında iki kardeşi vardır. Marymount Manhattan College’de okudu. Oyunculuk kariyerine 16 yaşında iken 2002 yılında All My Children dizinde Laurie Lewis karakterini canlandırarak başladı. Bu dizi 1970-2013 yılları arasında 43 yıl devam eden ABD’nin en uzun süren dizisidir.

Alexandra Daddario, 2005 yılında / Mürekkep Balığı ve Balina” adlı sinema filminde Jesse Eisenberg, Jeff Daniels, William Baldwin, Laura Linney ile birlikte rol aldı.

Alexandra Daddario, 2013 yılında “Percy Jackson: Canavarlar Denizi” filminde oynadı.

2017 yılında Baywatch / Sahil Güvenlik” filminde Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach ile beraber oynadı.


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