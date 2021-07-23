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Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? 'Galatasaray'la anlaştı' iddiası!

23.07.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray’ın, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. 1996-2004 yıllarında Romanya Profesyonel Futbol Ligi'nin başkanlığını yapan Dumitru Dragomir, katıldığı bir canlı yayın programında Alexandru Cicaldau ile Galatasaray’ın anlaştığını öne sürdü.

Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? 'Galatasaray'la anlaştı' iddiası!

‘’Bir haber duydum’’ diyerek açıklama yapan Dragomir, Craiova’nın yıldızı Alexandru Cicaldau'nun takımdan ayrıldığını iddia ederek Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı. Dragomir, 6 milyon avro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray’a imza atacağını duyurdu.

ALEXANDRU CİCALDAU KİMDİR?

8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Medgidia kentinde doğan 1,78'lik orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, futbola ülkesinin ekiplerinden Ac. Hagi'de başladı. Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinden yetişen Cicaldau, 2014'te FC Viitorul'un U19 takımında oynadıktan sonra 2016'da A takımla birlikte çalışmalara başladı.

2018 yılında ise 1 milyon avro bonservis bedeliyle Univ Craiova'ya transfer olan Alexandru Cicaldau'nun 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau ile Galatasaray'ın dışında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria’nın da ilgilendiği öğrenildi.

CİCALDAU GALATASARAY’LA MI ANLAŞTI?

Galatasaray’ın bir süredir transfer listesinde bulunan Rumen orta saha Alexandru Cicaldau'nun transferini bitirdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Cicaldau'nun kulübü Universitatea Craiova ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Cicaldau'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Dragomir, "Bir haber duydum ve sizlerle de paylaşacağım.’’ Diyerek, Craiova'nın en iyi oyuncusunun takımdan ayrıldığını vurguladı. Dragomir, Cicaldau’nun 6 milyon avro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Galatasaray’a satıldığını kaydetti.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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