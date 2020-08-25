Alexei Navalni: Kremlin Putin'e yapılan "zehirleme" suçlamasını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Navalni'nin zehirlendiğine dair bir kanıt bulunmadığını ve bu sebeple soruşturma yürütmeye gerek olmadığını söyledi. Navalni'yi Berlin'de tedavi eden doktorlar, muhalif liderin zehirlendiğine dair bulgular olduğunu açıklamıştı. Dmitri Peskov, suçlamaların yanlış olduğunu ve ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi. Navalni'nin tedavi gördüğü Almanya'daki Charite Hastanesi doktorları, Navalni'nin zehirlenmiş olabileceğine dair bulgular olduğunu söylemişti. Peskov, bu açıklamaları ise "neden bu fikre hızlıca vardıklarını" sorgulayarak eleştirdi. Navalni, geçen hafta Perşembe günü Tomsk'tan Moskova'ya dönerken uçakta hastalanmıştı. Putin'e muhalif olan Navalni'nin destekçileri, Tomsk'taki havalimanında içtiği çaya zehir karıştırıldığını iddia ediyor. Navalni'nin hastalanması üzerine uçuş Omsk'a yönlendirildi, burada 3 gün tedavi gördükten sonra Berlin'e gönderildi. Berlin'deki doktorları Navalni'nin durumunun kritik olduğunu ancak hayati tehlikesinin olmadığını söylüyor.

Rusya'da uzun yıllardır yolsuzluklara karşı mücadele eden ve kamuoyu oluşturmaya çalışan 44 yaşındaki Alexei Navalni, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhalifleri arasında. Putin'in partisini 'Sahtekârlar ve hırsızlar' olarak niteleyen Navalni, Putin'in yıllar içerisinde kurduğu sistemin 'Rusya'nın kanını emdiğini' söylüyor ve ülkenin adeta bir feodal düzenle yönetildiğini savunuyor. Navalni, yıllar içerisinde Putin'e karşı birçok toplumsal harekete öncülük yapmış bir isim. Düzenlediği protesto gösterilerine binlerce kişi katılmıştı. Daha önce de adı sıkça duyulan muhalif isimlere, politikacı, istihbarat servisi çalışanı ve gazetecilere yönelik benzer saldırılar olmuştu. Kremlin, bunlarda bir dahli olduğuna yönelik suçlamaları reddetmişti. Kremlin ne diyor? Peskov, Devlet Başkanı Putin'in Navalni'yi zehirlediğine yönelik iddialar için şunları söyledi: "Böyle suçlamaları ciddiye alamayız. Bunlar kesinlikle doğru olamaz. Bunlar daha çok 'boş sesler' bu sebeple ciddiye almaya yanaşmıyoruz." Bu açıklamaya yanıt, Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh'ten geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yarmysh, "Suçun doğru dürüst bir şekilde incelenmeyeceği ve suçlunun bulunmayacağı ortada. Ancak hepimiz suçlunun kim olduğunu gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.