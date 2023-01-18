Alexis Ren göğüs dekolteli pozuyla takipçilerine içini döktü

Geçtiğimiz günlerde havuzdan çıplak pozunu paylaşan Alexis Ren, bu defa göğüs dekolteli paylaşımıyla nefes kesti.

Cesur paylaşımında takipçilerine içini döken Ren, ''Güzellik zırhım oldu çünkü en rahat taktığım maskeydi. Uzun süre maske takmanın sorunu, kendi yüzümüzü unutabilmemizdir'' notunu düştü.

Ren'in iddialı pozlarına kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni geldi.

Takipçileri, güzel modele ''Her detayın çok güzel'' ve ''Güzel ruhunu parlatmaya devam et'' gibi yorumlarda bulundu.

Alexis Ren, eski sevgilisi Jay Alvarrez hakkında yaptığı ''Zaten penisi küçüktü'' itirafıyla çok şaşırtmıştı.

2023'ü dostlarıyla karşılayan Alexis Ren, çıplak pozunu takipçileriyle paylaştı. Ren'in kalabalık havuz eğlencesi, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından seks partisine benzetildi.



