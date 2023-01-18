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Alexis Ren göğüs dekolteli pozuyla takipçilerine içini döktü

18.01.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kusursuz fiziği ve cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model Alexis Ren, derin göğüs dekolteli pozuyla sevenlerine içini döktü. Beyaz straplez bir bluz giyen güzel model, frikik verme kaygısı taşımadı.

Alexis Ren göğüs dekolteli pozuyla takipçilerine içini döktü

Geçtiğimiz günlerde havuzdan çıplak pozunu paylaşan Alexis Ren, bu defa göğüs dekolteli paylaşımıyla nefes kesti.

Alexis Ren göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! Cesur tercihe yorum yağdı

Cesur paylaşımında takipçilerine içini döken Ren, ''Güzellik zırhım oldu çünkü en rahat taktığım maskeydi. Uzun süre maske takmanın sorunu, kendi yüzümüzü unutabilmemizdir'' notunu düştü.

Alexis Ren göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! Cesur tercihe yorum yağdı

Ren'in iddialı pozlarına kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni geldi.

Alexis Ren göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! Cesur tercihe yorum yağdı

Takipçileri, güzel modele ''Her detayın çok güzel'' ve ''Güzel ruhunu parlatmaya devam et'' gibi yorumlarda bulundu.

Alexis Ren, eski sevgilisi Jay Alvarrez hakkında yaptığı ''Zaten penisi küçüktü'' itirafıyla çok şaşırtmıştı.

Havuzda çıplak poz vermişti! Alexis Ren şimdi de göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

2023'ü dostlarıyla karşılayan Alexis Ren, çıplak pozunu takipçileriyle paylaştı. Ren'in kalabalık havuz eğlencesi, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından seks partisine benzetildi.

Havuzda çıplak poz vermişti! Alexis Ren şimdi de göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Havuzda çıplak poz vermişti! Alexis Ren şimdi de göğüs dekolteli pozlarını paylaştı


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Alexis Ren Model dekolte sevgilisi

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