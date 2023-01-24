Alexis Ren transparan elbisesiyle gecelerde! Hiçbir şeyi gizlemedi

Sosyal medya hesabından paylaştığı ateşli pozlarla şöhret kapısını aralayan Alexis Ren, dantel elbisesiyle büyüledi.

Şeffaf bir elbise tercih eden Alexis Ren, göğüs uçlarını gizlemedi.

Arkası dönük pozlar veren yıldız, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Güzel modelin iddialı tarzına kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni geldi. Alexis Ren'in cesur tarzını beğenenler arasında Yasmin Erbil gibi Türk isimler de vardı.

Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunan Alexis Ren, sıcak pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Ren, en son çıplak havuz pozuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Takipçileri seksi güzele ''Bu bir seks partisine benziyor'' gibi yorumlarda bulunmuştu.



