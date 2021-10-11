Alexone Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? TikTok’ta rekor kırdı!

Alexone, uzun süredir DMC CEO’su Samsun Demir’in gözetiminde bulunuyor. Samsun Demir’in yarışmada bir anda sürpriz yaparak Alexone’u destekleyerek ciddi bir hediye atması, Türkiye puanını kırmasına sebep oldu. Alexone, TikTok’ta yeni rekorlara gözünü dikti.

Türkiyenin en iyi içerik üreticilerinden Alexone, kısa zaman içerisinde Doğan Music Company CEO’su ile bir araya gelip güzel bir proje albümü çıkartacağının haberini verdi.

ALEXONE ÖZEL KİMDİR?

Alexone Özel’in başarılar hayatı, Tatvan’da başladı. 6 yıl İngiltere’de yaşayan ve Londra’nın dünyaca ünlü film okulu London Film School’da Yönetmenlik eğitimi alan 39 yaşındaki Özel, Türkiye’ye döndüğünde Kuşadası’na yerleşti ve profesyonel kariyerine DJ-prodüktör olarak start verdi.

Ardından eğitimini aldığı işi yapma kararı alarak klip yönetmenliğine başlayan Özel’in yolu, yıldızlarla kesişti.



