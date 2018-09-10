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Aleyhine konuştuğu Türkiye'ye tatil için gelmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

Konferans ve etkinliklerinde Türkiye'yi kötüleyerek PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen kadının, İzmir'e tatil için geldiği ortaya çıktı - İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri süren zanlının, Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini rahatça sürdürebilmek için 2002 yılında Türk vatandaşlığından çıkarak Avusturya vatandaşlığına geçtiği belirlendi

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir Adnan Menderes Havalimanında MİT ve polisin düzenlediği ortak operasyonla Avusturya'ya gitmek üzereyken yakalanan kadının, Avrupa'da katıldığı konferanslarda Türkiye'yi kötülediği halde İzmir'e tatil için geldiği belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'da bulunan dernek yöneticilerinden olduğu iddiasıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanında yakalanan H.Y'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

İstihbarat kaynaklarınca, Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini rahatça sürdürebilmek için 2002 yılında Türk vatandaşlığından kendi isteğiyle çıktığı tespit edilen H.Y'nin, bu tarihten sonra Avusturya vatandaşı olarak katıldığı konferanslarda Türkiye'yi kötü göstermek, zor durumda bırakmak için algı oluşturduğu saptandı.

H.Y'nin, Avrupa'nın değişik kentlerinde Türkiye aleyhine organize edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ve örgütün sözde bayraklarının yer aldığı miting ve yürüyüşleri de organize ettiği iddia edildi.

PKK/KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirlenen dernekte yönetici olduğu ileri sürülen H.Y'nin, sivil toplum kuruluşu faaliyeti olarak gösterilen konferanslarında Türkiye aleyhine konuşmalar da yaptığı öne sürüldü.

H.Y'nin katıldığı yürüyüş ve konferansların fotoğraf ve videoları da güvenlik güçlerince incelemeye alındı.

- Kötülediği ülkeye tatile gelmiş

Bu arada, Avrupa'da Türkiye aleyhine faaliyet yürüttüğü iddia edilen H.Y'nin İzmir'in Aliağa ilçesine gelerek akrabalarının yanında tatil yaptığı ortaya çıktı.

H.Y'nin tatil için geldiği İzmir'de akrabalarıyla vakit geçirdiği, denize gittiği ve eğlencelere katıldığı belirlendi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'da bulunan dernekleri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen H.Y, MİT ve polisin önceki gün İzmir Adnan Menderes Havalimanında düzenlediği ortak operasyonla yakalanmıştı.

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Avusturya İzmir Emniyet Müdürlüğü PKK Tatil Terör örgütü zanlı

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