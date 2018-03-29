Aleyna 18 oldu

18 yaşına basan Aleyna Tilki'nin doğum günü partisinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı
Aleyna Tilki 18 yaşına girdi
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Aile yakınları ve dostlarının katıldığı partiyle yeni yaşını kutlayan Aleyna geceye danslarıyla damga vurdu.
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Eğlenceli anların yaşandığı partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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Partiye Aynur Aydın, Emrah Karaduman gibi ünlü isimlerin yanı sıra Aleyna Tilki'nin kısa bir süre önce boşanan annesi Havva Özel ile babası Mehmet Tilki de katıldı.
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