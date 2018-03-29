MAGAZİN

Aleyna 18 oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

Genç popçu Aleyna Tilki doğum gününü kutladı.

18 yaşına basan Aleyna Tilki'nin doğum günü partisinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı

Aleyna Tilki 18 yaşına girdi

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Aile yakınları ve dostlarının katıldığı partiyle yeni yaşını kutlayan Aleyna geceye danslarıyla damga vurdu.

Aile yakınları ve dostlarının katıldığı partiyle yeni yaşını kutlayan Aleyna geceye danslarıyla damga vurdu.
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Eğlenceli anların yaşandığı partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Eğlenceli anların yaşandığı partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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Partiye Aynur Aydın, Emrah Karaduman gibi ünlü isimlerin yanı sıra Aleyna Tilki'nin kısa bir süre önce boşanan annesi Havva Özel ile babası Mehmet Tilki de katıldı.

Partiye Aynur Aydın, Emrah Karaduman gibi ünlü isimlerin yanı sıra Aleyna Tilki'nin kısa bir süre önce boşanan annesi Havva Özel ile babası Mehmet Tilki de katıldı.
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Aleyna Tilki 18 yaş

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