HABER

Aleyna, 4 kişiye can oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 6 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aleyna Hatun Budanır'ın (17) kalp, karaciğer ve böbrekleri, 4 hastaya nakledildi.

Aleyna, 4 kişiye can oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 6 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aleyna Hatun Budanır'ın (17) kalp, karaciğer ve böbrekleri, 4 hastaya nakledildi. Baba Şahimerdan Budanır'ın, "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine makineye bağlı yaşatılan Aleyna'nın organları, dün sabah alınmıştı.
Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya Karayolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında çıkıp servis aracına bindi. Antalya yönünde seyreden servis aracının sürücüsü, iddiaya göre, yan yola girmeden Aleyna'yı ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aleyna'ya, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık bulunan ve iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
'KIZIMLA BAYRAMLAŞAYIM, SONRA ORGANLARINI ALIN'
Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Aleyna'nın, 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, organların bağışlanması için baba Şahimerdan Budanır ile görüştü. Kızının organlarının bağışlanmasına onay veren Budanır, koordinatörlerden bir istekte bulundu. Şahimerdan Budanır'ın "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine Aleyna Hatun Budanır, makineye bağlı yaşatıldı.
Şahimerdan Budanır'ın dün sabah kızıyla vedalaşmasının ardından Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ile 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.
4 KİŞİYE NEKLEDİLDİ
Aleyna'nın kalp, karaciğer ve böbrekleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugün 4 hastaya nakledildi. Aleyna'nın kalbi Burak Zeybek'e (24), karaciğeri Kemal Çevik'e (62), böbrekleri Mehmet Taşkın (42) ve Recep Dede'ye (55) nakledildi. Akciğer ve pankreas ise kullanılamadı. Aleyna Hatun Budanır'ın kornealarının da uygun hastalara nakledileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Aleyna, 4 kişiye can olduAleyna, 4 kişiye can olduAleyna, 4 kişiye can olduAleyna, 4 kişiye can oldu

PARTNERNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınızNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Bakan Soylu: Kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi (2)Bakan Soylu: Kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi (2)
Atatürk Havalimanı’ndan 5 gergedan geçtiAtatürk Havalimanı’ndan 5 gergedan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Hamile kadına eşinden feci dayak!

Hamile kadına eşinden feci dayak!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.