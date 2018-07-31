Aleyna Tilki önceki gece bir kız arkadaşı ile Asmalımescit Soho House’daydı.

Aleyna arkadaşıyla gecelerde! Türkiye'de tatil mi yapılır?

1 / 7 Arkadaşıyla eğlendi Aleyna Tilki önceki gece bir kız arkadaşı ile Asmalımescit Soho House’daydı. 03.30’da mekandan çıkıp kapı önünde aracını beklemeye başlayan şarkıcı, “Hiç bronzlaşmamışsınız, tatil yapmaya fırsat bulamadınız mı?” sorusu üzerine şöyle dedi:

2 / 7 TÜRKİYE’DE TATİL Mİ YAPILIR “Kendimi yaşlanmış hissediyorum, çok yorgunum. Çok çalıştığım için tatil yapmaya fırsat bulamıyorum. Yapacak olsam da bu Türkiye olmaz zaten. Türkiye’de tatil mi yapılır? Yurtdışını tercih ederim.”

3 / 7 Aracın bir türlü gelmemesi üzerine arkadaşıyla el ele yürümeye başlayan Aleyna Tilki, flaşlar patlayınca döndü, “Lütfen bizi bir kez daha çek” diyerek eğlenceli pozlar verdi.

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