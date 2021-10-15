Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümitcan Uygun: Ailesiyle ben barıştırdım

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Ümitcan Uygun’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katılan Uygun, Aleyna Çakır ile tartıştığı evin kendisine ait olduğunu söyledi. Aleyna Çakır’ın bulunduğu eve gelip darp ettiği öne sürülen Uygun, duruşmada evin tüm faturalarının kendisi adına olduğunu belirterek, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ifade etti.

"ALEYNA ÇAKIR'I KÜS OLAN AİLESİYLE BEN BARIŞTIRDIM"

Kendisine ait evde Aleyna Çakır’ın ağabeyi Emrah E.’nin kız arkadaşıyla birlikte 10 gün kaldığını söyleyen Uygun, "Biz Aleyna’yla birlikte yaşarken ağabeyi de bize misafir olarak geldi kaldı. Ağabeyinin yanında kız arkadaşı da vardı ve 10 gün misafir ettik onları. Aleyna’nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de ağabeyiyle konuşup aralarını düzeltmek için annesi ve ağabeyiyle konuşup bunları barıştırdım” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mağdur avukatları, olayın yaşandığı gün evde bulunan Enes Ö.’nün de duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme, yapılacak tanıklığın yargılamaya yeni bir delil katmayacağı yönünde karar vererek, duruşmayı 10 Aralık tarihine erteledi.

ESRA HANKULU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ TUTUKLANMIŞTI

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Keçiören ilçesinde bir evde ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almış, bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Uygun, 5 Ağustos'ta evinde ölü bulunan Esra Hankulu’nun (25) ölümüyle ilgili baş şüpheli olarak tutuklanmıştı.

(İHA)

