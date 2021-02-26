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Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un ağabeyine karşı koruma kararı aldırdı

26.02.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un ağabeyine karşı koruma kararı aldırdı

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) babası Hikmet Esen ve ağabeyi Mehmet Esen, kızlarının ölümüyle ilgili soruşturmada ifadesi alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi E.U hakkında, kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle, 6 ay süreyle koruma kararı aldırdı.

Sema Esen'in babası Himmet Esen ve ağabeyi Mehmet Esen, Uygun'un ağabeyi E.U'nun kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü. Baba ve oğlu, E.U. hakkında mahkemeden tedbir kararı uygulanmasını talep etti. Esen ailesinin talebini değerlendiren Ankara 1’nci Aile Mahkemesi, E.U. hakkında 6 ay süreyle koruma kararı verdi.

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Mahkeme kararında, "Tedbir isteyene karşı dayak, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta okula ve iş yerine yaklaşmamasına, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış yakınlarına tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına, korunan kişiyi iletişim araçları ile ve sair surette rahatsız etmemesine, bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine karar verilmiştir" denildi.

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Mahkeme kararında, E.U.'nun verilen tedbir kararına aykırı davranışta bulunması halinde 6284 sayılı yasanın 13’ncü maddesi gereğince eylemi başka bir suç oluştursa bile 3 günden 10 güne kadar, tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacağı belirtildi.

DHA

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Aleyna Çakır

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