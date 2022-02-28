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  4. Aleyna Çakır’ın babasından Ümitcan Uygun’un aldığı cezaya tepki! "Ömür boyu içerde yatsın"

Aleyna Çakır’ın babasından Ümitcan Uygun’un aldığı cezaya tepki! "Ömür boyu içerde yatsın"

28.02.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Çakır’ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı gerekçesiyle görülen davada Ümitcan Uygun’a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Çakır'ın babası Mehmet Esen, verilen cezaya tepki göstererek "4 yıl 10 ay değil ömür boyu içerde yatsın" dedi.

Aleyna Çakır’ın babasından Ümitcan Uygun’un aldığı cezaya tepki! "Ömür boyu içerde yatsın"

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır’ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yayınlamıştı. Mahkeme bu olayla ilgili Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Verilen cezayı yetersiz bulduğunu söyleyen Baba Esen, “Verilen cezayı yetersiz buluyorum. Müebbet istemiyle yargılanmasını istiyoruz. Yatsın içeriden çıkamasın, çürüsün. Kızımı darp ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunların suç unsuru bulunmamakta mı?" dedi.

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Cinayet davasının sürdüğünü ifade eden baba Mehmet Esen, "4 yıl 10 ay değil ömür boyu içerde yatsın. Cinayet davamız devam ediyor. Adaletimize güveniyorum. Cinayet davasında müebbet kararı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Çakır
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