Aleyna Çakır'ın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı! Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümü soruşturması kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Esen'in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun'un DNA'sının uyumlu olduğunun tespit edilmesi sonrası Esen'in Kırşehir'de bulunan babası Mehmet Esen, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

"KIZIMA MÜJDEYİ MEZARINA GİDEREK VERDİM"

Baba Esen açıklamasında, "Kızıma müjdeli haberi mezarı başında verdim. Allah bizim ömrümüzden alıp Müge Anlı'ya versin" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"SABIRLA İDDİANAMEYİ BEKLİYORUM"

Konu hakkında düşüncelerini söylemeyen Müge Anlı ise "Ben sabırla iddianamenin hazırlanmasını bekliyorum. Allah hak arayanların yardımcısı olsun. Bize de o tarz bir program yapmayı inşallah nasip eder" ifadelerini kullandı.

