Aleyna Çakır: İntihar ettiği iddia edilen Çakır'a şiddet uygulayan Ümit Uygun'un canlı yayına bağlanması tepki çekti

3 Haziran'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ailesi, otopsi raporunun çıkmasının ardından ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programına katıldı. Daha önce Aleyna'yı darp edip sosyal medyada canlı yayın yaptığı ortaya çıkan Ümit Uygun'un da yayına bağlanması tepki çekti.

Aleyna Çakır'ın ailesinin "kızlarının katili" olmakla suçladığı Ümit Uygun'un, Aleyna Çakır'ın arkadaşlarını suçlaması ve kendisine yönelik suçlamaları kabul etmemesi üzerine, Sema Esen'in anne ve babası sinir krizi geçirdi. Uygun'u suçlayan aile, başka kadınların da zarar görmemesi için bir an önce tutuklanması gerektiğini söyledi.

Uygun'un programa bağlanması sosyal medyada büyük tepki çekti, tutuklanması yönünde çağrılar yapıldı.

Otopsi raporu açıklandı

Müge Anlı'nın programına katılan aile, 8 Eylül Salı günü, Esen'ın 30 Haziran'da Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunun sonuçlarını duyurdu.

İki aydan uzun süre sonra ortaya çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı. Vajinal sürüntü örneğinde de en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildiği belirtildi.