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Aleyna Çakır: İntihar ettiği iddia edilen Çakır'a şiddet uygulayan Ümit Uygun'un canlı yayına bağlanması tepki çekti

09.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

3 Haziran'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ailesi, otopsi raporunun çıkmasının ardından ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programına katıldı. Daha önce Aleyna'yı darp edip sosyal medyada canlı yayın yaptığı ortaya çıkan Çakır'ın eski erkek arkadaşı Ümit Uygun da yayına bağlandı.

Aleyna Çakır: İntihar ettiği iddia edilen Çakır'a şiddet uygulayan Ümit Uygun'un canlı yayına bağlanması tepki çekti

3 Haziran'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ailesi, otopsi raporunun çıkmasının ardından ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programına katıldı. Daha önce Aleyna'yı darp edip sosyal medyada canlı yayın yaptığı ortaya çıkan Ümit Uygun'un da yayına bağlanması tepki çekti.

Aleyna Çakır'ın ailesinin "kızlarının katili" olmakla suçladığı Ümit Uygun'un, Aleyna Çakır'ın arkadaşlarını suçlaması ve kendisine yönelik suçlamaları kabul etmemesi üzerine, Sema Esen'in anne ve babası sinir krizi geçirdi. Uygun'u suçlayan aile, başka kadınların da zarar görmemesi için bir an önce tutuklanması gerektiğini söyledi.

Uygun'un programa bağlanması sosyal medyada büyük tepki çekti, tutuklanması yönünde çağrılar yapıldı.

Otopsi raporu açıklandı

Müge Anlı'nın programına katılan aile, 8 Eylül Salı günü, Esen'ın 30 Haziran'da Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunun sonuçlarını duyurdu.

İki aydan uzun süre sonra ortaya çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı. Vajinal sürüntü örneğinde de en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildiği belirtildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu, kesin ölüm sebebi hakkında kanaate varılmadığı gerekçesiyle dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderirken Esen'in avukatları, Ümit Can Uygun'un tutuklanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı.

Ne olmuştu?

3 Haziran Çarşamba sabahı 21 yaşındaki Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ümit Uygun, polisi arayarak Esen'i evinde ölü bulduğunu söyledi.

Polis, ihbar sonrası gittiği evde Esen'in cansız bedenini buldu. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı raporda, Esen'in boynunda bornoz kuşağı olduğu, yüzüstü yatar halde bulunduğu, elleri ve bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer alıyordu.

Polis, kayıtlara 'intihar' olarak geçen olayın ardından 22 yaşındaki Ümit Uygun'un ifadesini alarak serbest bıraktı.

Olayın ardından Ümit Uygun'un, gerçek adı Sema Esen olan Aleyna'ya yaklaşık bir buçuk ay önce şiddet uyguladığı ve ardından Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı bilgisi, canlı yayının görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaşıldı.

Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı. Ancak bazı kullanıcılar tarafından görüntülere ulaşıldı ve internet ortamına verildi.

Aleyna Çakır'ın 17 Nisan'da polise verdiği ifadeye ulaşan DHA'ya göre, Çakır koruma da talep etmişti.

Bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak, "17 Nisan'da Esen'in darp edilmesiyle 3 Haziran'da ölümü arasında bağlantı bulunmadığını" belirtti.

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