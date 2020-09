Aleyna Çakır olayı nedir? Ümit Can Uygun tutuklandı mı? Aleyna Çakır kimdir, katili bulundu mu? Aleyna Çakır olayında son durum nedir?

Aleyna Çakır olayı TV'de Müge Anlı'nın programına yansıdıktan sonra tüm Türkiye'nin merak ettiği bir konu oldu. Hafta içi hergün TV'de yayınlanan Müge Anlı programına Aleyna Çakır'ın annesi ve babası katılmaya devam ediyor. Kızlarının ölümünün arkasındaki sır perdesini çözmek isteyen ailenin ekranlardaki yalvarışları tüm Türkiye'nin yüreğini burktu. Aleyna Çakır olayı nedir araştıranlar için, hayatını ve Aleyna Çakır nasıl öldü sorusunun cevabını haberimizde derledik. Sosyal medyayayı ayağa kaldıran olay sonrasında Aleyna Çakır kimdir, Aleyna Çakır'ın katili bulundu mu sorularına yanıt aranıyor. Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından defalarca şiddet görmesinin ortaya çıkmasının ardından, Ümit Can Uygun tutuklandı mı merak ediliyor.

Sema Esen erkek arkadaşı Ümit Can Uygun ile birlikte yaşadığı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, 3 Haziran 2020 tarihinde Çarşamba gecesi bornoz kuşağı ile banyoda kendisini asmış bir şekilde bulundu. Erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından bulunan Aleyna Çakır'ın cenazesinin ardından sosyal medyada yayınlanan bazı videolar, olayın intihar değil de cinayet olabileceği yönünde araştırmalar yapılmasını sağladı. Videolarda erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından bayıltılana kadar şiddet gördüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın yerde baygın halde görüntüleri yer alıyordu. 17 Nisan 2020'de çekildiği iddia edilen videonun sonrasında ortaya çıkan Aleyna Çakır ve erkek arkadaşının Instagram canlı yayın konuşmaları intihar değil de olayın cinayet olabileceğinin iddiasını güçlendirdi.

ALEYNA ÇAKIR'IN SES KAYDI BULUNDU!

Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun'dan şiddet gördüğü zaman, komşuları tarafından olayın ses kaydına alınması üzerine araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Genç kadının eski komşusu Aleyna Çakır'ın şiddet gördüğü sırada çıkardığı sesleri kaydederek Müge Anlı'nın programında dinletti. Kızlarının o sırada yardım istediğini ve yalvardığını duyan aile stüdyoda sinir krizleri geçirdi. Program sırasında Müge Anlı Adalet Bakanlığı'na çağrı yaparak, bulunan ses kaydının Aleyna Çakır davasının dosyasına eklenmesini talep etti.