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  4. Aleyna Çakır’ın ailesi Ümit Uygun’un abisi için koruma tedbiri kararı aldırdı

Aleyna Çakır’ın ailesi Ümit Uygun’un abisi için koruma tedbiri kararı aldırdı

26.02.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in babası ve ağabeyi, genç kızın erkek arkadaşı Ümit Uygun’un ağabeyi E.U.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in babası ve ağabeyi, genç kızın erkek arkadaşı Ümit Uygun’un ağabeyi E.U. hakkında 6 ay süreyle koruma kararı aldırdı.
Sema Esen’in (21) babası Himmet Esen ve ağabeyi Mehmet Esen, Ümit Uygun’un ağabeyi E.U. tarafından tehdit edildikleri gerekçesiyle mahkemeden E.U. hakkında tedbir kararı uygulanmasını talep etti. Esen ailesinin talebini değerlendiren Ankara 1. Aile Mahkemesi, E.U. hakkında 6 ay süreyle koruma kararı verdi. Mahkeme kararında, "Tedbir isteyene karşı şiddete yönelik dayak, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına, korunan kişiyi iletişim araçları ile ve sair surette rahatsız etmemesine, bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine karar verilmiştir" denildi.
Mahkeme kararında E.U.’nun verilen tedbir kararına aykırı davranışta bulunması halinde 6284 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince eylem başka bir suç oluştursa bile 3 günden 10 güne kadar, tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı anımsatıldı.
Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, mahkeme kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ümit Uygun tutuklandığı gün abisi E.U. içinde gazeteciler olmak üzere birçok kişiyi darp etti. Aynı şekilde annelerinin vefat ettiği gün yaptıkları açıklamalarda birçok insanı tehdit ettiler. En son olarak Instagram üzerinden silah ile Aleyna’nın ailesi ve Müge Anlı’yı öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine şikayette bulunduk. Bu kapsamda E.U. için 6 ay süreyle koruma kararı verildi. Silahlarına el konulmasına karar verildi" dedi.

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