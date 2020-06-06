Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili neler biliniyor?

Ankara'da Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen'in çarşamba günü intihar ettiği belirtilmiş; ancak ardından erkek arkadaşının kendisine daha önce şiddet uyguladığı ve uzaklaştırma aldığı ortaya çıkmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün "adli tahkikat devam ediyor" açıklaması yaptığı olayla ilgili bilinenleri derledik. 3 Haziran Çarşamba sabahı 21 yaşındaki Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ümit Uygun, polisi arayarak Esen'i evinde ölü bulduğunu söyledi. Polis, ihbar sonrası gittiği evde Esen'in cansız bedenini buldu. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı raporda, Esen'in boynunda bornoz kuşağı olduğu, yüzüstü yatar halde bulunduğu, elleri ve bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer alıyor. Adli Tıp Kurumu raporunda da, Sema Esen'in bornoz kuşağı ile kendini asarak yaşamına son verdiği belirtiliyor. Polis, kayıtlara 'intihar' olarak geçen olayın ardından 22 yaşındaki Ümit Uygun'nun ifadesini aldı. Buna göre Uygun ifadesinde, "Sema bir gün önce bana 'Benim yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın' diye mesaj attı. İntihar edeceğini düşünmemiştim. Sabah evine gittiğimde asılı halde gördüm" dedi.

"Koruyucu tedbirlerin alınmasını talep ediyorum" Olayın ardından Ümit Uygun'nun, gerçek adı Sema Esen olan Aleyna'ya yaklaşık bir buçuk ay önce şiddet uyguladığı ve ardından Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı bilgisi, canlı yayının görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaşıldı. Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı. Ancak bazı kullanıcılar tarafından görüntülere ulaşıldı ve internet ortamına verildi. Aleyna Çakır'ın 17 Nisan'da polise verdiği ifadeye ulaşan DHA'ya göre, Çakır koruma da talep etmişti: "17 Nisan günü 04.00 sıralarında Ümit U.'nun arkadaşı ve benim de tanıdığım E.Ö. eve geldi. Kapıyı çalıp, 'Ümit hakkında konuşmak istiyorum' dedi. Kapıyı araladığımda ikisi de kapıyı iterek, zorla içeri girdi. Evde arkadaşım M.A. da bulunuyordu. Ümit içeri girer girmez 'O…. seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım' diyerek, boğazımı sıktı ve yumruk atmaya başladı. Astım hastası olduğum için salonun ortasında bayılmışım. Yaklaşık 20 dakika kadar baygın kalmışım. Kendime geldiğimde Ümit U'nun beni bayılttıktan sonra yerde yatarken telefonuyla Instagram'dan canlı yayın yaptığını öğrendim. Beni tehdit eden ve hakaretler eden Ümit'ten şikayetçiyim. Koruyucu tedbirlerin alınmasını talep ediyorum."

"Tokat attım, sinir krizine girdi ve bayıldı" dedi, canlı yayın yapmadığını savundu Uygun, şikayetin ardından gözaltına alındı. Karakolda verdiği ifadesinde "Benim kız arkadaşım olur. Ayrıldık. Olay günü de arkadaşım E.Ö.'yle birlikte evine gittik. E.Ö. kapıyı çaldı. Konuşmak istediğimi söyledim. Eve bizi kendisi aldı. Eşyalarımı istedim. Vermeyeceğini belirterek, kesmeye başladı. Bu sırada tokat attım. Sinir krizine girdi ve bayıldı. Yanında bulunan kız arkadaşı M.Ö. de 'Siz gidin ben ilgilenirim' deyince, evden ayrıldık" dedi. "Ben ne tehdit ve hakaret ettim. Ne de Instagram'dan canlı yayın yaptım. Öyle bir şey olmadı" diyen Ümit Uygun, serbest bırakıldı. Aleyna Çakır'ın yerde baygın yattığı ve Ümit Uygun'un "Öyle yapılmaz böyle yapılır" diyerek Aleyna'yı gösterdiği canlı yayın görüntüleri, Aleyna hayatını kaybettikten sonra ortaya çıktı. Bu videoyla birlikte daha önce Ümit Uygun ve Aleyna Çakır'ın farklı yerlerden birlikte yaptıkları bir Instagram canlı yayını da internette yayımlandı. Burada Uygun'un "Eve 20 tane kadın çağırdım" dediği, Aleyna'nın da yanıt olarak "Umrumda değil… Benim kapıma gelmeyeceksin anladın mı? Sana öyle bir şeyler yaşatacağım ki senin canın çok kötü yanacak" dediği duyuluyor.