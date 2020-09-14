Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili neler biliniyor?

Aleyna Çakır'ın çığlıklarını duyan baba Çakır, kızının fotoğrafına dokunarak, "Seni duymuyorlar. Bunu duymuyor mu devlet büyükleri. Elinizi niye uzatmıyorsunuz" dedi. Müge Anlı ise ses kaydını yarıda kesti.

Aleyna Çakır'ın ailesi, "kızlarının katili" olmakla suçladığı Ümit Uygun'un, başka kadınların da zarar görmemesi için bir an önce tutuklanmasını talep ediyor.

Aleyna Çakır'ın ilk başta intihar ettiği belirtilse de erkek arkadaşının daha önce şiddet uyguladığı ve uzaklaştırma aldığı ortaya çıkmıştı.

Polis, kayıtlara 'intihar' olarak geçen olayın ardından 22 yaşındaki Ümit Uygun'nun ifadesini aldı. Buna göre Uygun ifadesinde, "Aleynabir gün önce bana 'Benim yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın' diye mesaj attı. İntihar edeceğini düşünmemiştim. Sabah evine gittiğimde asılı halde gördüm" dedi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı raporda Çakır'ın boynunda bornoz kuşağı olduğu, yüz üstü yatar halde bulunduğu, elleri ve bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer aldı.

İki ay sonra ortaya çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı. Vajinal sürüntü örneğinde de en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildi.

"17 Nisan günü 04.00 sıralarında Ümit U.'nun arkadaşı ve benim de tanıdığım E.Ö. eve geldi. Kapıyı çalıp, 'Ümit hakkında konuşmak istiyorum' dedi. Kapıyı araladığımda ikisi de kapıyı iterek, zorla içeri girdi. Evde arkadaşım M.A. da bulunuyordu. Ümit içeri girer girmez 'O…. seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım' diyerek, boğazımı sıktı ve yumruk atmaya başladı. Astım hastası olduğum için salonun ortasında bayılmışım. Yaklaşık 20 dakika kadar baygın kalmışım. Kendime geldiğimde Ümit U'nun beni bayılttıktan sonra yerde yatarken telefonuyla Instagram'dan canlı yayın yaptığını öğrendim. Beni tehdit eden ve hakaretler eden Ümit'ten şikayetçiyim. Koruyucu tedbirlerin alınmasını talep ediyorum."

Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı. Ancak bazı kullanıcılar tarafından görüntülere ulaşıldı ve internet ortamına verildi.

Olayın ardından Ümit Uygun'nun, gerçek adı Sema Esen olan Aleyna'ya yaklaşık bir buçuk ay önce şiddet uyguladığı ve Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı bilgisi ortaya çıktı.

"Tokat attım, sinir krizine girdi ve bayıldı" dedi

Uygun, şikayetin ardından gözaltına alındı. Karakolda verdiği ifadesinde "Benim kız arkadaşım olur. Ayrıldık. Olay günü de arkadaşım E.Ö.'yle birlikte evine gittik. E.Ö. kapıyı çaldı. Konuşmak istediğimi söyledim. Eve bizi kendisi aldı. Eşyalarımı istedim. Vermeyeceğini belirterek kesmeye başladı. Bu sırada tokat attım. Sinir krizine girdi ve bayıldı. Yanında bulunan kız arkadaşı M.Ö. de 'Siz gidin ben ilgilenirim' deyince, evden ayrıldık" dedi.

"Ben ne tehdit ne hakaret ettim. Ne de Instagram'dan canlı yayın yaptım. Öyle bir şey olmadı" diyen Ümit Uygun, serbest bırakıldı.

Aleyna Çakır'ın yerde baygın yattığı ve Ümit Uygun'un "Öyle yapılmaz böyle yapılır" diyerek Aleyna'yı gösterdiği canlı yayın görüntüleri, Aleyna hayatını kaybettikten sonra ortaya çıktı.

Bu videoyla birlikte daha önce Ümit Uygun ve Aleyna Çakır'ın farklı yerlerden birlikte yaptıkları bir Instagram canlı yayını da internette yayımlandı. Burada Uygun'un, "Eve 20 tane kadın çağırdım" dediği, Aleyna'nın da yanıt olarak "Umrumda değil… Benim kapıma gelmeyeceksin anladın mı? Sana öyle bir şeyler yaşatacağım ki senin canın çok kötü yanacak" dediği duyuluyor.