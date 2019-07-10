Aleyna Can'ın ölümü: 9 yıla kadar hapis cezası istemi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında, sanıkların Aleyna Can'ı öldürmeleri için bir neden bulunmadığını belirterek, sanıkların silahın bozuk olduğu yönündeki iddialarının bilirkişi raporuyla doğrulandığını belirtti. Savcı tutuklu sanık Mesut Vural için, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası isterken, Aleyna Can'ın sevgilisi olan tutuksuz sanık Bayram Ekici ve kardeşi Ercan Ekici'nin beraatine karar verilmesini istedi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mesut Vural, Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeşoğlu ve avukatlar katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, üç sanığın da Aleyna Can'ı öldürmeleri için bir nedeni bulunmadığını belirtti. Sanıklardan Bayram Ekici'nin Aleyna Can ile gönül ilişkisi bulunduğu belirtilen mütalaada, Ekici'nin zaman zaman maktulü darp etmesinin onu öldürmesine delalet teşkil etmeyeceğini ifade etti. Dava dosyasına giren bilirkişi raporunun sanıkların tabancanın bozuk olduğu yönündeki görüşünü destekler nitelikte olduğunu kaydeden savcı, Aleyna Can'ın tutuklu sanık Mesut Vural'ın taksirli eylemi sonucu öldüğü kaydedildi. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Mesut Vural'ın, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı, tutuksuz sanıklar Bayram Ekici ve kardeşi Ercan Ekici'nin ise mahkumiyetlerine yeterli delil bulunmadığını belirterek, bu iki sanığın beraatine karar verilmesini istedi.