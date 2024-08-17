Aleyna Kalaycıoğlu rapçi Canbay ile ilişkisini itiraf etti! "Nazar değecek diye korkuyorum"

Survivor sayesinde adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan, çok izlenen yarışmanın 'All Star 2024' sezonunda da boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gece Bebek'teydi.

Özel hayatıyla sıkça gündemine gelen 26 yaşındaki şarkıcı, rapçi Canbay ile görüntülendi. Kalaycıoğlu, "Birlikte bir iş yapıyoruz. Şu an hazırlık sürecindeyiz, stüdyodan çıktık" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamadan 2 gün sonra ise aşk itirafı geldi. Açıklama yapan Kalaycıoğlu, "Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum" dedi.

DOĞUKAN GÖNGÖR AÇIKLAMASI

Aleyna bir süre önce Doğukan Güngör ile görüntülenmişti. Aleyna görüntülenmesinden kısa süre sonra “Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız" diyerek şaşırtmıştı.