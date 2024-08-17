MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Kalaycıoğlu rapçi Canbay ile ilişkisini itiraf etti! "Nazar değecek diye korkuyorum"

Aleyna Kalaycıoğlu rapçi Canbay ile ilişkisini itiraf etti! "Nazar değecek diye korkuyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.08.2024 07:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da Yunus Emre ile yaşadığı samimi dostlukla sık sık gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında Kızılcık Şerbeti ile tanınan Doğukan Güngör ile yakalanmıştı. Aleyna şimdi ise Canbay ile yakalandı ve aşk itirafında bulundu.

Aleyna Kalaycıoğlu rapçi Canbay ile ilişkisini itiraf etti! "Nazar değecek diye korkuyorum"

Survivor sayesinde adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan, çok izlenen yarışmanın 'All Star 2024' sezonunda da boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gece Bebek'teydi.

Özel hayatıyla sıkça gündemine gelen 26 yaşındaki şarkıcı, rapçi Canbay ile görüntülendi. Kalaycıoğlu, "Birlikte bir iş yapıyoruz. Şu an hazırlık sürecindeyiz, stüdyodan çıktık" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamadan 2 gün sonra ise aşk itirafı geldi. Açıklama yapan Kalaycıoğlu, "Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum" dedi.

AA1oVHp4

DOĞUKAN GÖNGÖR AÇIKLAMASI

Aleyna bir süre önce Doğukan Güngör ile görüntülenmişti. Aleyna görüntülenmesinden kısa süre sonra “Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız" diyerek şaşırtmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu
En Çok Okunan Haberler
İzmir yangın kabusunu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı! Bakan Yumaklı yangının çıkış nedenini açıkladı

İzmir yangın kabusunu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı! Bakan Yumaklı yangının çıkış nedenini açıkladı

Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

'Etkisi 17 Ağustos'tan daha fazla olacak' Ercan'dan Marmara depremi uyarısı

'Etkisi 17 Ağustos'tan daha fazla olacak' Ercan'dan Marmara depremi uyarısı

Karşılaşmanın önüne geçen karar! G.Saray maçın bitmesini bile beklemedi...

Karşılaşmanın önüne geçen karar! G.Saray maçın bitmesini bile beklemedi...

İzmir alev alev yanarken yapılan paylaşımlar pes dedirtti!

İzmir alev alev yanarken yapılan paylaşımlar pes dedirtti!

Ülkeyi karıştıran olay! Doktor cinsel saldırının ardından öldürüldü! İş bırakıyorlar

Ülkeyi karıştıran olay! Doktor cinsel saldırının ardından öldürüldü! İş bırakıyorlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.