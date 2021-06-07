Aleyna'nın annesi Acun Ilıcalı'ya ne dedi? Aleyna yarışmadan ayrılacak mı?

Fenomen yarışma Survivor'da dün gece yaşananlar, izleyiciyi ekranlara kilitledi. Aleyna Kalaycığlu ve Ayşe Yüksel'in ailesinin arasında yaşanan tartışma yarışmayı da olumsuz yönde etkiledi. Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı uyararak aileleri ile görüşmesine ve sorunu çözmelerini söyledi. Ancak Aleyna'nın annesi Ilıcalı'ya karşı söyledikleri ile çok konuşulurken, Acun Ilıcalı ise yaptığı konuşma ile geceye damgasını vurdu. İşte Aleyna'nın annesinin Acun Ilıcalı'ya söylediği o sözler...

İşte Aleyna'nın annesinin Acun Ilıcalı'ya söylediği o sözler!

Geçtiğimiz aylarda aile ödülünü kazanan tarışmacılar Dominik'te aileleri ile bir araya gelmilşti. İddiaya göre aile buluşmasının yaşandığı gün Ayşe ile Aleyna'nın ailesinin arasından gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından aileler bu kez tartışmayı sosyal medyaya taşıdı. Acun Ilıcalı ise sosyal medyada yaşanan bu tartışmanın yarışmayı olumsuz yönde etkilediğini belirterek aileleri ile konuşması istedi.

Konuyu konuşmak için ailesi ile görüşen Ayşe'nin ablası, "Yeni bir sosyal medya hesabı açtım, aynı hesaptan başkası da açmış benim adıma. Sen bize ne söylediysen biz o şekilde davranıyoruz. Aleyna'nın annesi sosyal medyada suçlamalarda bulundu, bizim ailemiz hakkında iftiralar attı." ifadelerini kullandı.

Acın Ilıcalı söylediklerini toplamazsa... Aleyna, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise iddialarına devam ederek Yüksel'in ailesini suçladı. Kızına seslenen Kalaycıoğlu, 'bütün ailen arkanda, yarışmayı bırak, Acun Ilıcalı söylediklerini toparlamazsa yarışmayı bırakıyorsun' dedi.

Annesinin söylediklerinin ardından kızına bastıra bastıra yarışmayı bırak gel demesi Aleyna, diskalifiye mi olacak sorusunu akıllara getirdi.

Acun Ilıcalı ateş püskürdü Ben sizin için yazılanlara müdahil olamam arkadaşları. Açıklama yapacaksanız yarışmadan sonra yapabilirsiniz. Yaptığım hiçbir projede kimsenin zarar görmesine izin vermedim. Hangi yarışmacımız zarar görerek çıktı buradan… Ben kimseyi reyting malzemesi yapmadım. Çağrı’ya ‘buradan ayrıl’ demedim mi? Aleyna sana da söyledim ‘annenle konuş hemen ayrıl’ siz bizim için çok değerlisiniz. Buradaki yarışmacılar neredeyse benim akrabam gibi…