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Aleyna Nur Gökçe feci şekilde can vermişti! Sezer Hükümdar için istenen ceza belli oldu

26.02.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta metrobüsten inip yürüyen Aleyna Nur Gökçe'ye (21) otomobiliyle çarpan sürücü Sezer Hükümdar (35) hakkında 'Olası kast ile kasten adam öldürme' suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kaza sonrası serbest bırakılan Sezer Hükümdar, itiraz üzerine yakalanarak tutuklanmıştı. 5 ay önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konan Hükümdar'ın, 10 Mart 2008 tarihinde Avcılar'da 66 yaşındaki Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Aleyna Nur Gökçe feci şekilde can vermişti! Sezer Hükümdar için istenen ceza belli oldu

Esenyurt'ta 8 Kasım günü saat 20.30 sıralarında metrobüsten indikten sonra evine dönmek için yürüyen Aleyna Nur Gökçe'ye, Beylikdüzü yönüne hızla giden Sezer Hükümdar yönetimindeki otomobil çarptı. Araç ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökçe, yoğun bakımda 18 gün tedavi edildikten sonra kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazadan sonra yakalanan sürücü, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Genç kızın yakınları, alkolü olmasına, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Hükümdar'ın adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterdi. Ailenin avukatı Osman Yeşil, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti. Savcılığa yapılan başvurunun ardından Sulh Ceza Hakimliği, Sezer Hükümdar için tutuklama kararı verdi. Karar üzerine Hükümdar, Büyükçekmece Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'ne avukatı ile giderek teslim olduktan sonra cezaevine konuldu.

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DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından olaya ilişkin iddianame düzenlenirken, Avukat Osman Yeşil, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak davaya ilişkin şöyle dedi:

"Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede trafik magandası olası kast ile kasten adam öldürme suçundan yargılanacak. İlk duruşmamız 14 Mart'ta. Burada tüm basın mensuplarına, savcılık makamına teşekkür etmek isteriz. Müvekkilimiz ailenin acısı bir nebze daha dinmiş durumda. Sanık hakkında iddianamede yer alan kasten öldürme suçunun cezası 6 yıldan 10 yıla kadar olsa da ailenin acısı hiçbir şekilde dinmiyor. Tek amacımız; bir insanın vefatına sebep olan tüm alkollü sürücülerin kasten öldürmeden yargılanması. Buradan bir emsal kararı çıkartmak istiyoruz. Davanın ilerleyen sürecinde bu kişinin kasten öldürme suçundan hüküm giymesi için elimizden geleni yapacağız. Hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

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2008 YILINDA DA ÖLÜME SEBEBİYET VERMİŞTİ

Aleyna Nur Gökçe'nin yaşamını yitirmesine neden olan sürücü Sezer Hükümdar'ın 24 yaşındayken, 10 Mart 2008 tarihinde Avcılar'da 66 yaşındaki Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Sezer Hükümdar, o dönem çalıştığı şirket için kamyonet ile mal dağıtımı yaparken, Mustafa Kemal Paşa Karanfil Sokak'ta karşıdan gelen araca yol vermek için geri giderken yolun karşı tarafına geçmek isteyen Satı Yılmaz'ı ezerek ölümüne neden oldu. Tutuklanan Sezer Hükümdar hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2-6 yıl hapis istemiyle Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Bilirkişi raporunda, dikkatsiz ve özensiz seyri ve aracın arkasını yeterince kontrol etmemesi nedeniyle sürücü kusurlu bulunurken, ölen kadının da kurallara uymadığı belirtilerek tali kusurlu olduğu kaydedilmişti. Hükümdar, bu suçtan 43 gün tutuklu kaldıktan sonra 21 Nisan 2008 tarihinde tahliye edilmiş, 29 Temmuz 2008'de alt sınırdan ceza almıştı. Sanığa, iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme kişiliğini, sosyal durumunu ve yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı dikkate alarak cezayı 12 bin 100 TL adli para cezasına çevirmişti. Hükümdar, o tarihte, mağdurun yakınlarının uğradığı zararı gidermediği gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılmamış sürücü belgesi 1 yıl süreyle elinden alınmış, karar Yargıtay'da 2013 yılında onanarak kesinleşmişti.

(DHA)

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