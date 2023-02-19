Aleyna Ölmez enkazdan 248 saat sonra çıkarılmıştı! Prof. Dr. Tanıl Kendirli'den Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Kısa süre içinde...'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilde binaların yıkılmasına ve can kaybının yaşanmasına yol açtı. Türkiye'yi yasa boğan depremlerde yıkılan Kahramanmaraş'ın Kayabaşı Mahallesi’ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, ekiplerce sağ olarak kurtarılmıştı. Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli'den açıklama geldi.

ALEYNA ÖLMEZ'İN HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte arama-kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez'in tedavisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor.

ALEYNA ÖLMEZ'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Kendirli, Aleyna Ölmez'in genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Dünden daha da iyi noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ağızdan beslenmeye cuma günü başlamıştı. Halen de beslenmesine aynı şekilde devam ediyoruz. Kan tetkiklerini sürekli kontrol ediyoruz. Şu an için onda da bir sıkıntı görünmüyor. Bu doğrultuda kısa sürede kendisini yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

