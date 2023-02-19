HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aleyna Ölmez enkazdan 248 saat sonra çıkarılmıştı! Prof. Dr. Tanıl Kendirli'den Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Kısa süre içinde...'

Aleyna Ölmez enkazdan 248 saat sonra çıkarılmıştı! Prof. Dr. Tanıl Kendirli'den Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Kısa süre içinde...'

19.02.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremlerin yıktığı bir binadan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 248 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı. Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Aleyna Ölmez'in genel durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Dünden daha da iyi noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ağızdan beslenmeye cuma günü başlamıştı" dedi.

Aleyna Ölmez enkazdan 248 saat sonra çıkarılmıştı! Prof. Dr. Tanıl Kendirli'den Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Kısa süre içinde...'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilde binaların yıkılmasına ve can kaybının yaşanmasına yol açtı. Türkiye'yi yasa boğan depremlerde yıkılan Kahramanmaraş'ın Kayabaşı Mahallesi’ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, ekiplerce sağ olarak kurtarılmıştı. Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli'den açıklama geldi.

prof.-dr.-kendirli-aleynayi-yogum-bakimdan-cikarmayi-planliyoruz_8176_dhaphoto2

ALEYNA ÖLMEZ'İN HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte arama-kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez'in tedavisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor.

prof.-dr.-kendirli-aleynayi-yogum-bakimdan-cikarmayi-planliyoruz_8176_dhaphoto3

İlginizi Çekebilir

Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

 Sosyal medyada gündem oldu! "Ben depremzede dolandıramam"

Sosyal medyada gündem oldu! "Ben depremzede dolandıramam"

 Depremlerden sonra gündeme geldi! Önemli detay

Depremlerden sonra gündeme geldi! Önemli detay

ALEYNA ÖLMEZ'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Kendirli, Aleyna Ölmez'in genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Dünden daha da iyi noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ağızdan beslenmeye cuma günü başlamıştı. Halen de beslenmesine aynı şekilde devam ediyoruz. Kan tetkiklerini sürekli kontrol ediyoruz. Şu an için onda da bir sıkıntı görünmüyor. Bu doğrultuda kısa sürede kendisini yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

prof.-dr.-kendirli-aleynayi-yogum-bakimdan-cikarmayi-planliyoruz_8176_dhaphoto1

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enkaz başında tartışma! İddialar kan dondurduEnkaz başında tartışma! İddialar kan dondurdu
'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular
İstanbul'da 93 okula tahliye kararıİstanbul'da 93 okula tahliye kararı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"

Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu

Depremlerden sonra gündeme geldi! Önemli detay

Depremlerden sonra gündeme geldi! Önemli detay

Uydu görüntülerine inanılmaz detay

Uydu görüntülerine inanılmaz detay

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.