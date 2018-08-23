Aleyna son yolculuğuna uğurlandı

- Bağışlanan organları hastalara umut oldu

Anne Budanır, cenaze aracındaki kızının cansız bedenine son kez dokunmak isteyince, duygusal anlar yaşandı. Acılı anne, "Kızım ben seni böyle mi görecektim, gelinlikler içinde görmeyi hayal ediyorum kızım." diyerek göz yaşı döktü.

Burada helallik alınması sırasında genç kızın yakınları gözyaşı döktü. Aleyna'nın annesi Hülya, babası Şahimerdan ve kardeşi Hilal Budanır yakınlarınca teskin edilmeye çalışıldı.

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi toprağa verildi.

Döşemealtı ilçesinde 16 Ağustos'ta tali yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin bayramlaştıktan sonra organlarının bağışlanmasını istediği Budanır'ın organları, nakil bekleyen hastalar için umut olmuştu.

Genç kızın kalbi 24 yaşındaki Burak Zeybek'e, karaciğeri ise 62 yaşındaki Kemal Çevik'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatlarla nakledilmişti. Aleyna'nın böbreğinin ve kornealarının ise başka hastalara nakledildiği belirtildi.

