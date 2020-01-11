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  4. Aleyna Tilki, 55 bin TL’ye çanta aldı

Aleyna Tilki, 55 bin TL’ye çanta aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki, 55 bin TL’ye Hermes marka çanta aldı. Şarkıcı, “Dünyaca ünlü mağazaların modelleri ilk bende olmalı” dedi.

Her konuşması, yazdıkları ve davranışlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, alışveriş tutkusundan vazgeçmiyor. Dudak uçuklatan harcamalarıyla şaşırtmaya devam eden genç şarkıcı, son olarak Hermes’in Birkin model bir çantasına 55 bin TL ödedi. Tilki’nin çantasını ise zorunlu durumlarda koruması taşıyor.

Louıs Vuitton ve Gucci gibi dünyaca ünlü markaların çantalarının satıldığı mağaza personeline numarasını verdiğini söyleyen şarkıcı, Türkiye’ye gelen modellerden ilk kendisinin haberdar edilmesini rica etti. Tilki, “Alışveriş tutkunu olduğumu herkes biliyor. Yeni ürünlerin ilk bende olmasını istiyorum” dedi.


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Aleyna Tilki, hermes çanta,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Genç kızlarımıza çok şeytani bir örnek .
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