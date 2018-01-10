MAGAZİN

Aleyna Tilki Amerika'da aylık 42 bin TL'ye villa kiraladı

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 12:10 | Son Güncelleme 6 saat önce

Dil eğitimi için ABD’ye giden Aleyna Tilki, evi için Kaliforniya’da sessiz bir bölge seçti. 17 yaşındaki şarkıcı, haftalığı 2 bin 500 dolarlık (yaklaşık 10 bin 500 TL) minik villasında konaklıyor.

Aleyna Tilki Amerika'da aylık 42 bin TL'ye villa kiraladı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Amerika'daki yaşantısına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dil eğitimi için 2 ay önce Los Angeles'a giden genç popçu, okuluna yürüme mesafesinde 1 oda 1 salon büyüklüğünde bir ev kiralamıştı.

22860769_124866164832822_4788504504834195456_n

HAFTALIK 10 BİN TL...
Evin küçüklüğünden şikayetçi olan Aleyna Tilki, geçen günlerde İrvine bölgesinde yeni bir ev arayışına girdi.

23970274_142598623172594_8364918433569046528_n

GÖL KIYISINDA VİLLA
Saklambaç'ta yer alan habere göre; North Lake isimli göl kıyısında gönlüne göre bir villa bulan şarkıcı, hemen yeni evine taşındı.

8562733

YENİ MAHALLESİNDEN GÖRÜNTÜLER YAYINLADI
Haftalık kirası 2 bin 800 dolar (yaklaşık 10 bin 500 TL) olan 3 oda 1 salon villaya hayran kalan Aleyna, önceki gün yeni mahallesinden de Instagram'da paylaşım yaptı.

,9glsObFm_k-JVtOLVuQo6Q

MERT MUSTAFA KOÇ'LA BİRLİKTELER Mİ?
Ayrıca Aleyna Tilki, Los Angeles'ta Mert Mustafa Koç dondurma yerken Türk hayranı tarafından fotoğraflanmıştı. İkilinin bu fotoğrafı sosyal medyada aşk yaşıyorlar dedikodusunun çıkmasına neden olmuştu. Ancak Mert Mustafa Koç, yaptığı açıklamada sadece arkadaş olduklarını, karşılaşıp sohbet ettiklerini söyledi. Aleyna Tilki de iddiayı yalanlamıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki yeni ev

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Okuyucu Yorumları 2 yorum
daha çok koşup peşinde para kazandırsınlar..ahmak dolu nasılsa.. uyuz oluyorum bu kıza shakira taklidi ile çıkıp saçma sapan bakkal şarkılarıyla baştacı edildi bizim çürük nesil dediğim yeni genç nesil sayesinde.. bikez olsun dinlemedim dinlemem bikaç ropörtajını gördüm Allah akıl versin dedim.. ne diyeyim aleyna suçlu değil türk gençliği sorunlu..
Offff Aleyna Offff
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki boşandı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki boşandı

Ricky Martin Suriyeli erkek arkadaşıyla evleniyor

Ricky Martin Suriyeli erkek arkadaşıyla evleniyor

Aslı Enver: Çok üzüldüm!

Aslı Enver: Çok üzüldüm!

Demet Akalın da Seda Sayan'ı sildi!

Demet Akalın da Seda Sayan'ı sildi!

Nusret'in İbrahim Tatlıses halayı 3 milyondan fazla izlendi

Nusret'in İbrahim Tatlıses halayı 3 milyondan fazla izlendi

Serenay Sarıkaya, Bergen oluyor!

Serenay Sarıkaya, Bergen oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.