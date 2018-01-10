Aleyna Tilki Amerika'da aylık 42 bin TL'ye villa kiraladı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Amerika'daki yaşantısına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dil eğitimi için 2 ay önce Los Angeles'a giden genç popçu, okuluna yürüme mesafesinde 1 oda 1 salon büyüklüğünde bir ev kiralamıştı.

HAFTALIK 10 BİN TL...

Evin küçüklüğünden şikayetçi olan Aleyna Tilki, geçen günlerde İrvine bölgesinde yeni bir ev arayışına girdi.

GÖL KIYISINDA VİLLA

Saklambaç'ta yer alan habere göre; North Lake isimli göl kıyısında gönlüne göre bir villa bulan şarkıcı, hemen yeni evine taşındı.

YENİ MAHALLESİNDEN GÖRÜNTÜLER YAYINLADI

Haftalık kirası 2 bin 800 dolar (yaklaşık 10 bin 500 TL) olan 3 oda 1 salon villaya hayran kalan Aleyna, önceki gün yeni mahallesinden de Instagram'da paylaşım yaptı.

MERT MUSTAFA KOÇ'LA BİRLİKTELER Mİ?

Ayrıca Aleyna Tilki, Los Angeles'ta Mert Mustafa Koç dondurma yerken Türk hayranı tarafından fotoğraflanmıştı. İkilinin bu fotoğrafı sosyal medyada aşk yaşıyorlar dedikodusunun çıkmasına neden olmuştu. Ancak Mert Mustafa Koç, yaptığı açıklamada sadece arkadaş olduklarını, karşılaşıp sohbet ettiklerini söyledi. Aleyna Tilki de iddiayı yalanlamıştı.