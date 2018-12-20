MAGAZİN

Aleyna Tilki: Aşkımdan her gün ölüyorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.12.2018 13:34 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde bir de şiir kitabı çıkaracağını açıklayan Aleyna Tilki, Twitter hesabından aşk ile ilgili paylaşımda bulundu. Tilki, "Aşkımdan her gün ölüyorum evet. Ama yalnızsam ve bu yüzden özgürsem özgürlüğüm için yeniden doğuyorum ben..." paylaşımıyla dikkat çekti.

Aleyna Tilki: Aşkımdan her gün ölüyorum!

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımıyla gündem yaratmayı başaran genç popçu Aleyna Tilki, Twitter hesabından aşk ile ilgili paylaşımda bulundu.

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"AŞKIMDAN HER GÜN ÖLÜYORUM!"

Geçtiğimiz günlerde bir de şiir kitabı çıkaracağını açıklayan Tilki, "Aşkımdan her gün ölüyorum, evet. Ama yalnızsam ve bu yüzden özgürsem özgürlüğüm için yeniden doğuyorum ben... Kendimi hep kendi başıma yaşattım aşk! Sen kimsin ki?" paylaşımıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

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Aleyna Tilki twitter şiir

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