Aleyna Tilki bezdirdi; set çalışanını ağlattı

Katıldığı ses yarışması ile adını duyuran ve geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan Aleyna Tilki, yönetmen koltuğuna oturdu.

Seren Serengil yorumcusu olduğu Duymayan Kalmasın programında, aldığı duyumlara göre Aleyna Tilki'nin klip çekimleri esnasında çalışanları canından bezdirdiğini iddia ettirdi.

İSTEDİĞİ HER ŞEYDEN VAZGEÇTİ

Tilki'nin klip çekimi boyunca istediği her şeyden kısa süre sonra vazgeçtiğini söyleyen Seren Serengil, "Oruç tutan insanları çok zor durumda bırakmış. Hazırlıktan önce makyaj ekibine pembe tonlarda makyaj istiyorum ona göre malzeme getirin dedikten sonra çekim günü pembeden vazgeçmiş. Daha sonra saçlarının kısa kesilmesini istemiş ancak bu isteğinden de vazgeçerek yeniden saçlarının uzatılmasını söylemiş" dedi.

SET ÇALIŞANINI AĞLATTI

Açıklamalarına devam eden Serengil, genç şarkıcının çekimlerde bir çalışanı ağlattığını da söyledi. Bilgileri aldığı kişide bu anların görüntülerinin de olduğu söyleyen Serengil, görüntülerin peşine düşeceklerini de sözlerine ekledi.