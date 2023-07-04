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Aleyna Tilki bikinisiyle çocuk havuzuna girip dans etti! Sosyal medyada yorum yağdı

04.07.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla gündem oldu. Tatile giden ünlü isim bikinisiyle çocuk havuzuna girip dans ettiği anları paylaştı. Tilki'nin paylaşımına tepki yağdı.

Aleyna Tilki bikinisiyle çocuk havuzuna girip dans etti! Sosyal medyada yorum yağdı

Ünlü popçu Aleyna Tilki çıkardığı şarkıların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Tatile giden ünlü isim çocuk havuzuna girdiği anları yayınladı. Tilki’nin bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

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23 yaşındaki ünlü şarkıcı çocuk havuzuna girip dans ettiği anları “Burayla aşk yaşıyorum şu an” notuyla paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Aleyna Tilki'nin sosyal medyada gündem olan paylaşımına "Masum bulmadığım hareketler", "Eskiden ünlüler örnekti", "Tamam işte kendini bulmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Sosyal medya hesabından sık sık iddialı paylaşımlar yapan Tilki'nin Instagram hesabında 3 milyon takipçisi bulunuyor.

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