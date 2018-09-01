MAGAZİN

Aleyna Tilki bombayı patlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki çalışkanlığıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.

Aleyna Tilki bombayı patlattı

Reşit olduktan sonra konser temposu bir anda artan ve hemen her gün Türkiye’nin farklı bir yerinde verdiği konserlerle karşımıza çıkan Aleyna Tilki, konser dışında kalan zamanlarını da yine müzikle geçiriyor.

Sözcü'nün haberine göre; çıkış şarkısı olan ‘Cevapsız Çınlama’da kendisine prodüktörlük yapan Emrah Karaduman’ın yeni albümünde iki şarkı okuyan Tilki, bu şarkılardan birine de yönetmenlik yaptı ve kliplendirdi.

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ALEYNA BABA OLUCAM

Aleyna Tilki bu heyecanlı gelişmeyi sosyal medya hesabından ‘Aleyna baba olacağım’ şeklinde duyurdu ve yılların eskitemediği Müslüm ve Orhan Baba’ya göndermede bulundu. Ancak genç şarkıcının bu çıkışının nasıl bir tepki göreceği ise merak konusu…

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Aleyna Tilki Aleyna Tilki yönetmen

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bende diyom klipler neden bu kadar saçma. Meğer yönetmenliği bu yapıyormuş.
Biri suna yeter desin artık ya
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