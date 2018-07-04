MAGAZİN

Aleyna Tilki'den cesur paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

Her yaptığı olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, cesur paylaşımıyla Instagram'a damga vurdu. Tilki'nin son paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.

Aleyna Tilki'den cesur paylaşım!

Genç yaşına rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Aleyna Tilki, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Paylaştığı cesur fotoğrafla kısa süre içerisinde on binlerce beğeni alan Aleyna Tilki'yi, takipçileri de yorum bombardımanına tuttu. Aleyna Tilki'nin fotoğrafına yüz binlerce yorum yapıldı.

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ÇOK FAZLA TALEP VAR!

Her adımı ile olay yaratan Aleya Tilki, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Genç şarkıcı, tek başına mağazaları gezip alışveriş yaptı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden 18 yaşındaki Aleyna Tilki, "Bugün tek başıma geziyorum. Yoğun konser trafiğimiz arasında kendime anca vakit ayırabildim. Yurtdışından da çok fazla konser talebi var, gurbetçi hayranlarımızla bir araya geleceğiz” sözlerini dile getirdi.

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