MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Ucundan gösterme artık"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Ucundan gösterme artık"

28.04.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye programı ile adını duyuran Aleyna Tilki, yıllar içerisinde en çok dinlenen ve takip edilen isimlerden biri haline geldi. Henüz 22 yaşında olan Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Ucundan gösterme artık"

Aleyna Tilki müziği ve pozlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da 2,9 milyon kullanıcı tarafından takip edilen Aleyna Tilki, Take It of Leave It şarkısı için çektiği cesur klibiyle gündeme oturmuştu. Tilki şimdi de iç çamaşırlı pozunu paylaştı.

ALEYNA TİLKİ İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde, 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayan Aleyna Tilki sosyal medyada gündem olmuştu.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

Cesur pozlarına devam eden isim iç çamaşırıyla yeniden kamera karşısına geçti.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

O pozu çok sayıda beğeni alırken bazı kullanıcılar, "Ucundan gösterme artık", "Giyin artık" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

Motorun üstünde fileli çorabıyla poz veren Aleyna Tilki adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

Yaklaşık 56 bin kişinin beğendiği o poza, "Ülkenin gururu", "Bu sefer kesin bayıldım", "Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara?" gibi yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Para itirafıyla olay oldu! "Parayla herkesin ağzını kapatıyorum"Para itirafıyla olay oldu! "Parayla herkesin ağzını kapatıyorum"
Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"
Düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi! "Böyle olmaz füze atsaydın"Düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi! "Böyle olmaz füze atsaydın"
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! Artık e-Devlet’te…

Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! Artık e-Devlet’te…

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

Kadınları falakaya yatırmıştı! Kargocuya istenen ceza belli oldu

Kadınları falakaya yatırmıştı! Kargocuya istenen ceza belli oldu

Galatasaray'da 9 bilet kesildi! Gelecek sezonda yoklar...

Galatasaray'da 9 bilet kesildi! Gelecek sezonda yoklar...

İlginizi Çekebilir

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.