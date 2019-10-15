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Aleyna Tilki'den ilginç pozlar! "Yine yerdeyim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

Şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Aleyna Tilki, gözlüklü yeni imajını mini elbisesiyle verdiği poz ile takipçilerini beğenisine sundu. Tilki paylaşımına, "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum." notunu ekledi.

Aleyna Tilki'den ilginç pozlar! "Yine yerdeyim"

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, çizgili mini elbisesiyle ve gözlüğüyle verdiği cesur pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Aleyna Tilki'nin pahalı ayakkabıları ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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"ZİRVE YETERİNCE SERSERİ DEĞİL"

2,5 milyon takipçili Instagram hesabından cesur fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki paylaşıma, "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum." ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki'nin fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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