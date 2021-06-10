Aleyna Tilki'den ilginç yanıt: 'Konya’da doğmak bana çok şey kattı'

Her yaptığı ve söylediği ile sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, bu hafta 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programa konuk oldu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak uyandıran ünlü şarkıcı yaptığı açıklamalar ile yine gündeme geldi. Doğduğu yer olan Konya hakkında yaptığı açıklama ile şaşırtan genç şarkıcı, 'Konya’da doğmak bana çok şey kattı' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den ilginç açıklamalar!

Geçtiğimiz aylarda 6 ay kadar Amerika'da yaşayan genç şarkıcıya, "Amerikada doğmuş olsaydın her şey daha farklı olur muydu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kötü olurdu sanırım. Amerika’da doğup, büyüseydim oradaki starlardan farkım olmazdı. Konya’da doğmak, bana çok şey kattı. Benim dünya starı olmamda başlıca etken kendine has biri olmam. Yurt dışındaki insanlar da bu konuya çok ilgi duyuyor. Beni dünya starlarından ayıran şey; bence Konya'da doğmuş olmamdır. Başlangıcım yurt dışında olsaydı bu kadar özel bir sanatçı olamazdım."

Fanlarım zaten hep vardı Konserlerine ilişkin konuşan şarkıcı, Sokak müziği yapmasının ardından sahnelere çıktığını ve sokakta müzik yapmaktan hoşlandığını söyleyen Tilki, 'Ben sahneye çıkmadan öncede fanlarım vardı' demesiyle alkış topladı.

'Tenim hep beyaz olmalı' Tilki, "Bir takıntın var mı?" sorusunu ise, var ben çok takıntılıyım diyen şarkıcı, işimle alakalı bir tanesini söyleyeyim diyerek, 'Tenimin beyaz olması lazım. Tenimi kontur yapacağım diye boyarlarsa kıyamet koparırım. Böylede bir takıntım var. Yani güneşte biraz yanayım hemen ağlıyorum. Böyle şeylerde takıntılıyım." şeklinde cevapladı.

'Önceden beni tanıyor olması lazım' İdeal bir buluşma nasıl olmalı sorusuna ise Tilki, "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım... Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek. Ben de 'kim bu?' diye merak edeceğim ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Sonra bir şekilde numaralaşıp buluşuruz. Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem, hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'Görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın." ifadelerine yer verdi.

Keko olmalı ama bunu hissettirmemeli Buluştuğu kişinin tavrını da tanımlayan genç şarkıcı, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve yaptıklarıma da karışmasın. Aslında bu çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama bunu öyle çok hissettirmemek için elinden geleni yapacak" yanıtıyla hayranlarını şaşkına çevirdi.

Boş konuşan insana katlanamam "Hangi davranış seni karşındaki kişiden soğutur?" şeklinde gelen soruya ünlü şarkıcı boş konuşan ve olduğu gibi görünmeyen insanlara katlanamayacağını belirterek, 'Ben dolu sohbet etmeyi severim. Hangi konu olursa olsun konuştuğumuz konuda bir bilgisi olmalı, o konuyu çeşitlendirsin isterim. Olmadığı yarattığı bir kişinin ağzından konuşmasın, kalbinden konuşsun isterim. Böyle olmadığı zaman kaçarak uzaklaşıyorum. Bu durumla çok karşılaşıyorum, çünkü boş konuşan ve aptal insan çok var.' dedi.

Yemeğimi asla paylaşamam Yemeğini paylaşır mısın? sorusuna hiç beklenmedik şekilde bir cevap veren Tilki, yemek benim için çok değerli paylaşamam demesiyle dikkat çekerek sadece bir hayvan gelirse kıyamam, bir de kardeşim ile paylaşırım demesiyle kalpleri yumuşattı. Sözlerine devam eden şarkıcı, kendi yemeğimi paylaşmam ama isteyene aynısından sipariş verebilirim' ifadelerini kullandı.