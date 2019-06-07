MAGAZİN

Aleyna Tilki'den imalı paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2019 15:54 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün bikinili pozlarıyla gündeme gelen ve sosyal medyada olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Aleyna Tilki'den imalı paylaşım!

19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla Bodrum'da tatile gitmişti.

Tilki bikinili görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturmuş ve gelen tepkilere ise “Boyumuz uzun, yanımızdakiler biraz küçük çıkıyor diye kilolu diyorlar. Kimsenin ölçülerine göre beni kıyaslamayın, bu Aleyna Tilki’ye özgü has ölçü. Zayıf ya da kalın değilim. Ben Aleyna Tilki’yim" yanıtını vermişti.

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Tatiline devam eden Tilki bir paylaşım daha yaptı. Tilki paylaştığı fotoğrafların altına imalı bir de not düştü. Aleyna Tilki'nin notu şuydu:

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"Herkes özüne dönseydi,çok dikkat çekmezdim."

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Tilki'nin bu paylaşımına da yorum yağdı.


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