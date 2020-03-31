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Aleyna Tilki'den kalça yanıtı: Aynaya bakınca ben de...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 13:31 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki, yatağının önünde çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Tilki, takipçilerinin "Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun" şeklindeki yorumlarına yanıt verdi.

Aleyna Tilki'den kalça yanıtı: Aynaya bakınca ben de...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı evde kendisini karantinaya aldı. Bütün gününü evde geçiren Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

"YATAĞI BİLE YAMULTMUŞSUN"

Yatağının önünde çekilen karesini yayınlayan Aleyna Tilki, takipçilerinden "Shop yapıldığı çok belli" ve "Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun" şeklinde yorumlar aldı.

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Aleyna Tilki, gelen eleştirilere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Tilki, konuyla ilgili "Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok yazık,çok,çok yazık.Millet can derdinde,bu hanım kızımız kalça derdinde
resimdeki tavşan bile şokta...
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