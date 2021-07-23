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Aleyna Tilki'den kendisini eleştiren takipçisine yanıt!

23.07.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek açıklamaları gerek sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez de Twitter üzerinden takipçisine verdiği cevapla adından söz ettirdi.

Aleyna Tilki'den kendisini eleştiren takipçisine yanıt!

Sosyal medyayı aktfi olarak kullanan ve paylaşımlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, pandemi nedeniyle uzak olduğu sahnelere geri döndü. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki bir mekanda sahne alan şarkıcı, bir takipçisinin eleştirisine maruz kaldı.

ALEYNA'YI ELEŞTİRDİ

Bir Twitter kullanıcısı, "Daha birkaç ay önce dünya starı olmaya heveslenip İngilizce şarkı çıkaran, "Eurovision'a katılmam benim hedeflerim çok yüksek" diyen Aleyna Tilki; şimdi arabesk ve yemekli mekanlarda sahneye çıkıyor" sözleriyle Tilki'yi eleştirdi.

Bu sözlere kayıtsız kalmayan 21 yaşındaki Aleyna ise hem takipçisinin eleştirisine yanıt verdi hem de yeni parçasından söz etti.

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"DALINI BEĞENMEYEN MEYVE OLGUNLAŞMADAN ÇÜRÜR VE ÖLÜR"

Tilki, "Çocuklar beni sevdiği gibi, 40 yaş üstü özel bir kitleye de konser verebildiğimi göstermek istedim bu yaşta... Onlara özel bir şarkı listesiyle. Dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür ve ölür" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı, sözlerine; "Haftaya da Türkçe bir şarkı çıkartacağım. Belki dünyadaki farklı kültürler de Türkçe dinler diye.Doğru olgunlaşırsan, dünya starları senin dilinde bile şarkı yaparlar" şeklinde devam etti.

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Aleyna Tilki Instagram
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