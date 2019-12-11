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Aleyna Tilki'den leopar desenli taytla poz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. "Ben en çok kendimi harcadım" itirafında bulunan Tilki daha sonra leopar desenli taytıyla verdiği pozla olay oldu.

Aleyna Tilki'den leopar desenli taytla poz!

Genç yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve adını dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group'la albüm anlaşması yaparak sınırların dışına taşımaya hazırlanan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

"KENDİMİ HARCADIM"

Hayranları tarafından her paylaşımı sıkı bir şekilde takip edilen Aleyna Tilki, Twitter hesabından "Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım" notuyla şaşırttı. Twitter hesabından ilginç sözler paylaşan genç popçunun bu paylaşımı da hayranları tarafından garipsendi.

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Çoğu takipçi "Arbesk mi dinliyorsun sen', 'Yine bir şeyler mi içtin" gibi yorumlar yaptı.

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TAYTIYLA POZ VERDİ

Daha sonra leopar desenli taytıyla cesur pozlar veren Tilki'ye takipçileri iltifat yağdırırken bazı kullanıcılar "İmpilant şüphesi giderek artıyor, kalçanı mı yaptırdın?" yorumları geldi.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
heryerini yaptısada 5 para etmez. hiç çekici değil bu kız. sesi de berbat. önceki dönemdeki pop şarkıcıları kadar çokta açılmıyor, erkek dergilerinde vs. bilirsiniz. ee niye meşhur bu?
harcanıyor bu kız..hiç hak etmiyor harcanmayı..harcatmayız seni..teşebbüs edenler bizi bulur karşısında.. şaka kız şaka..hiç umrumuzda değilsin..harcayanın eline emeğine sağlık...
Fallik
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