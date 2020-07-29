MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki: DM kutumdaki mesajlar ikiye katlandı

Aleyna Tilki: DM kutumdaki mesajlar ikiye katlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

Genç popçu Aleyna Tilki, son dönemde ünlülerin hayranlarıyla aşk yaşadığı haberlerinden sonra, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Tilki, "DM kutumdaki mesajlar ikiye katlandı" dedi.

Aleyna Tilki: DM kutumdaki mesajlar ikiye katlandı

Tarkan ve Merve Boluğur'dan ardından, İsmail YK'nın da hayranı olduğu bir güzelle aşk yaşadığı iddiasından sonra Aleyna Tilki, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

5f216a0f5542851dfcc702cf

Çok fazla teklif aldığını söyleyen Tilki, "Haha ünlülerin hayranlarıyla sevgili olduğu haberleri çıktıkça, mesaj kutumdaki mesajlar ikiye katlanıyor... Ama ben hepinizin sevgilisiyim. Üzgünüm." dedi.

'ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ OLABİLİRİM'

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Aleyna, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Son pozu olay oldu! 'Psikolojik şiddet…'Son pozu olay oldu! 'Psikolojik şiddet…'
Survivor yarışmacılarını buluşturan düğün! O isimler gelmediSurvivor yarışmacılarını buluşturan düğün! O isimler gelmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı 'müjde' diyerek duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı 'müjde' diyerek duyurdu

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan aşı açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan aşı açıklaması

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli'den evlilik açıklaması

Evlilik sorusuna net yanıt!

Oyuncu İlayda Akdoğan'ın paylaşımından sonra ortalık karıştı! ‘Psikolojik şiddet…’

Son pozu olay oldu! 'Psikolojik şiddet…'

Haziran ayına Acun Ilıcalı ve Alişan damga vurdu

Şampiyon belli ikinci kim?

İbrahim Çelikkol'un oğluyla paylaşımına beğeni yağdı

Oğluyla paylaşımına beğeni yağdı

Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti! ‘Sanane uyurum’

Sercan ve Aycan'ın Çeşme tatili! Arabada giderken...

Ünlüleri buluşturan şenlik! Selen Görgüzel de...

Ünlüleri buluşturan şenlik! Selen Görgüzel de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.