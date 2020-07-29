Aleyna Tilki: DM kutumdaki mesajlar ikiye katlandı

Tarkan ve Merve Boluğur'dan ardından, İsmail YK'nın da hayranı olduğu bir güzelle aşk yaşadığı iddiasından sonra Aleyna Tilki, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Çok fazla teklif aldığını söyleyen Tilki, "Haha ünlülerin hayranlarıyla sevgili olduğu haberleri çıktıkça, mesaj kutumdaki mesajlar ikiye katlanıyor... Ama ben hepinizin sevgilisiyim. Üzgünüm." dedi.

'ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ OLABİLİRİM'

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Aleyna, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirmişti.

