Aleyna Tilki doğum gününü Çırağan Sarayı'nda kutladı!

Aleyna Tilki doğum gününde Instagram hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çekti.
Aleyna Tilki 19. yaşını kutladı!
Genç popçu Aleyna Tilki, doğum gününü Instagram hesabından takipçilerine duyurdu. Tilki, 19 yaşına girdi
Popçu Aleyna Tilki, doğum gününde Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.
Yemek masası üzerinde çekildiği görüntüyü paylaşan Tilki, 'On9' notunu düştü.
Tilki, 19'uncu yaşına Çırağan Sarayı'nda 3 pasta ile girdi.
Aleyna Tilki görkemli doğum günü pastalarını da paylaştı.
19 yaşına giren Tilki'yi takipçileri yorumlarıyla tebrik etmeyi ihmal etmedi.
Aleyna Tilki, 18'inci yaş gününü Bostancı Kültür Merkezi'nde görkemli bir konser vererek kutlamıştı.
Aleyna Tilki 19. yaşını kutladı!
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