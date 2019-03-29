MAGAZİN

Aleyna Tilki doğum gününü Çırağan Sarayı'nda kutladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2019 01:37 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki 19. yaş gününü Çırağan Sarayı'nda kutladı.

Aleyna Tilki doğum gününde Instagram hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çekti.

Aleyna Tilki 19. yaşını kutladı!

Genç popçu Aleyna Tilki, doğum gününü Instagram hesabından takipçilerine duyurdu. Tilki, 19 yaşına girdi

Genç popçu Aleyna Tilki, doğum gününü Instagram hesabından takipçilerine duyurdu. Tilki, 19 yaşına girdi

Popçu Aleyna Tilki, doğum gününde Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.

Popçu Aleyna Tilki, doğum gününde Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.

Yemek masası üzerinde çekildiği görüntüyü paylaşan Tilki, 'On9' notunu düştü.

Yemek masası üzerinde çekildiği görüntüyü paylaşan Tilki, 'On9' notunu düştü.

Tilki, 19'uncu yaşına Çırağan Sarayı'nda 3 pasta ile girdi.

Tilki, 19'uncu yaşına Çırağan Sarayı'nda 3 pasta ile girdi.

Aleyna Tilki görkemli doğum günü pastalarını da paylaştı.

Aleyna Tilki görkemli doğum günü pastalarını da paylaştı.

19 yaşına giren Tilki'yi takipçileri yorumlarıyla tebrik etmeyi ihmal etmedi.

19 yaşına giren Tilki'yi takipçileri yorumlarıyla tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Aleyna Tilki, 18'inci yaş gününü Bostancı Kültür Merkezi'nde görkemli bir konser vererek kutlamıştı.

Aleyna Tilki, 18'inci yaş gününü Bostancı Kültür Merkezi'nde görkemli bir konser vererek kutlamıştı.

Aleyna Tilki 19. yaşını kutladı!

Aleyna Tilki 19. yaşını kutladı!
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