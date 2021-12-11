Aleyna Tilki düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, Instagram paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan genç popçu, Instagram hesabında yayınladığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

21 yaşındaki Aleyna Tilki, hırkasının düğmelerini açarak ayna karşısında verdiği pozları kayıt altına aldı ve Instagram hesabında yayınladı.Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen Tilki'nin iddialı paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Kimisi bu tarzın Aleyna Tilki'ye yakıştığını savunurken, kimisi de fazla müstehcen buldu.

ALEYNA TİLKİ'NİN TARZINI BEĞENDİNİZ Mİ? Evet, kendisine yakıştırmış Hayır, fazla müstehcen



