Aleyna Tilki Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı! Kendini böyle savundu

Sosyal medyada birbirleriyle atışan Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman, Nişantaşı Citys’s AVM’de bulunan bir güzellik merkezinden çıkarken objektife takıldı. Çıkışta soruları yanıtlayan Tilki, Karaduman’la güzellik merkezinde şok tedavisi uygulattıklarını söyledi: “Kendimizi şokladık. Sıcaklık -40’a kadar düşüyor. Soğuk havayı çok seviyorum, kendimi soğuk havalarda, dağlarda koşturan Tilki gibi hissediyorum” dedi.

ÜNLÜYÜZ DİYE ABARTILIYOR

Genç şarkıcı sosyal medyada Emrah Karaduman’a sitemli tweet’ler atması ve ardından ağladığı bir videosunu paylaşması hakkında da konuştu:

“Emrah’a birazcık kırılmıştım. Ben de o gün herkes gibi ağladım. Abartılacak bir şey yoktu. Ama birazcık ünlüyüz ya, o yüzden abartılıyor.”

KAZA DEĞİL İNATLAŞMA

Aleyna Tilki, 700 bin TL’ye aldığı arabasını park ederken Emrah Karaduman’ın aracına çarpması hakkında da konuştu. Ünlü şarkıcı, “Kaza değil o. Emrah, ‘bana oradan çıkamazsın’ dedi. Ben de ‘hayır çıkabilirim’ dedim.İnatlaştık biraz. Çıktım da aslında ama sonra baktım Emrah’ın arabasına sürtmüşüm. Emrah’ın suçu, uyarması lazımdı beni” dedim. Tam çıkarken arabasına sürttüm. Bu, Emrah’ın suçu. Beni uyarması lazımdı” dedi.



