Aleyna Tilki 'evlat edinmek istiyorum mümkün mü?' dedi Demet Akalın gelen cevaba kayıtsız kalamadı

Paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, evlat edinmek istediğini sosyal medyadan paylaştı. Tilki sosyal medyada, "Ben evlat edinmek istiyorum. Yasal olarak mümkün mü?" dedi.

Aleyna Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı. Bir takipçisi Tilki'ye "Tabii ki ufaklık ne demek al bakalım evladını" notuyla bebek fotoğrafını yanıt olarak verdi. Demet Akalın'ın bir süredir arası bozuk olduğu Aleyna Tilki'ye verilen bu yanıtı beğenmesi gözlerden kaçmadı.

