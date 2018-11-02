MAGAZİN

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 13:53 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki, youtube canlı yayın konserinde bir dönem akım olan "Evlenecem, vermezlerse kaçacam" esprisiyle izleyenleri kahkahaya boğdu

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Her paylaşımı her şarkısı ve her sözü olay olan Aleyna Tilki katıldığı programda kırdı geçirdi.

Aleyna Tilki Vodafone Freezone canlı stüdyosunda youtuber Orkun Işıtmak'ın Saçma Güzel programının konuğu oldu.

Şarkılarıyla stüdyodakilere unutulmaz bir gece yaşatan Aleyna Tilki, yaptığı espirilerle de güldürdü.

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Aleyna Tilki bir dönem herkesin dilinde olan, komik videoya gönderme yaptı.

Genç şarkıcı, "Evlenecem, vermezlerse kaçacam" diyerek seyircileri kahkahaya boğdu.

2 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Aleyna Tilki, yayını 2 milyon kişinin izlediğini duyunca, mutluluğunu gizleyemedi. Genç şarkıcı, yaptığı kliplerin milyonlarca kişinin izlediğini, çok iyi işler çıkardığını dile getirdi.

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