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  4. Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı (1) 

Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

ŞARKICI  Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı. Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameraya da yansıdı.

(FOTOĞRAF)

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