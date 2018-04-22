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Aleyna Tilki iddialı: Zeka seviyem 140

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

Anne ve babası boşanma kararı alan Aleyna Tilki, üstün zekalı olduğunu açıkladı...

Aleyna Tilki iddialı: Zeka seviyem 140

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Aleyna Tilki'den bomba açıklama.

Tilki " "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" dedi.

Aleyna Tilki, "Üniversitede hangi bölümü tercih edeceksiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor" dedi.

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNE VE BABASI BOŞANDI

Yaşının küçüklüğü ve şarkılarıyla magazin gündeminin dilinden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesi boşanma kararı aldı.

Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı. Havva Tilki ve Mehmet Tilki, anlaşmalı boşandıktan sonra adliyeyi birlikte terk ettiler.

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